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أحمد جودة - القاهرة -

فاز دنفر ناجتس بالمواجهة السابعة الحاسمة أمام لوس أنجليس كليبرز بنتيجة 120-101، ليتفوق في السلسلة 4-3 ويبلغ نصف نهائي المنطقة الغربية ضمن منافسات البلاي أوف لدوري السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).

دنفر ينتزع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي إقصائيات NBA

وسيلتقي دنفر في الدور المقبل مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، صاحب أفضل سجل في الموسم العادي، في مواجهة مرتقبة بين النجمين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم، الصربي نيكولا يوكيتش من دنفر، والكندي شاي جيلجيوس ألكسندر من أوكلاهوما.

وبرز في صفوف دنفر ثلاثة لاعبين، إذ سجل أرون غوردون 22 نقطة، وأضاف كريستيان براون 21 نقطة، بينما اكتفى يوكيتش ب16 نقطة تحت رقابة دفاعية صارمة من لاعبي كليبرز.

في المقابل، كان كواي لينارد أبرز مسجلي كليبرز ب22 نقطة، بينما لم يسجل جيمس هاردن سوى 7 نقاط.

أنهى كليبرز الربع الأول متقدما 26-21، بعدما نجح في شل خطورة يوكيتش الذي لم يسجل أي نقطة في أول 12 دقيقة. لكن ناجتس انتفض في الربع الثاني وسجل 37 نقطة، لينهي الشوط الأول متقدما 58-47.

وفي الربع الثالث، واصل دنفر سيطرته وحقق سلسلة من 17 نقطة متتالية، موسعا الفارق إلى 25 نقطة (75-50) في إحدى مراحله. ودخل الربع الأخير متقدما 93-66، قبل أن يحسم المباراة بسهولة.

ويذكر أن ناجتس خاض الأدوار الإقصائية وسط ظروف فنية استثنائية، بعد أن أقال مدربه مايكل مالون قبل نهاية الموسم بثلاث مباريات، وعين بدلا منه المدرب المساعد ديفيد أديلمان بصورة مؤقتة.

