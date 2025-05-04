نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد فيورنتينا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق روما لخوض مواجهة نارية أمام نظيره فيورنتينا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب تورينو الأولمبي، القمة النارية بين روما وفيورنتينا، ضمن فعاليات الجولة 35 من بطولة الكالتشيو.

ويحتل روما المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإيطالي في الموسم الجاري برصيد 60 نقطة، بينما يأتي فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 59 نقطة.

ويدير اللقاء تحكيميًا الحكم الإيطالي دانيلي شيفي، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب تورينو الأولمبي معقل الذئاب.

موعد مواجهة روما وفيورنتينا في الكالتشيو

من المقرر، أن تنطلق المواجهة يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة روما وفيورنتينا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الإماراتية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 25/2024، وتحديدًا على قناة AD SPORTS premium1.