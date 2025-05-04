نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يسعي فريق بيراميدز لتحقيق الفوز في هذه المواجهة وحصد ثلاثة نقاط من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

يدخل فريق بيراميدز هذا اللقاء متربعا على صدارة جدول الدوري برصيد 47 نقطة متقدما بأربع نقاط على منافسه المباشر الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

تقام هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد على ستاد المكس بالاسكندرية.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.