نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لبراميدز في مواجهة فاركو بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره فاركو مساء اليوم الأحد، 4 مايو 2025 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

يحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط على منافسه المباشر الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام فاركو:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي – طارق علاء

خط الوسط: بلاتي توريه – أحمد عاطف قطة – مصطفى فتحي – رمضان صبحي – صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الرسمي لبطولة الدوري المصري الممتاز.