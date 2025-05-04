نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 وذلك قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي وذلك قبل نهايته بخمس جولات.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

‎1- ليفربول، 82 نقطة.

‎2- آرسنال، 67 نقطة.

‎3- مانشستر سيتي، 64 نقطة.

‎4- نيوكاسل يونايتد، 62 نقطة.

‎5- تشيلسي، 60 نقطة.

‎6- نوتينجهام فورست، 60 نقطة.

‎7- أستون فيلا، 60 نقطة.

‎8- بورنموث، 53 نقطة.

‎9- فولهام، 51 نقطة.

‎10- برايتون، 51 نقطة.

‎11- برينتفورد، 49 نقطة.

‎12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

‎13- ولفرهامبتون، 41 نقطة.

‎14- إيفرتون، 39 نقطة.

‎15- مانشستر يونايتد، 39 نقطة.

‎16- توتنهام، 37 نقطة.

‎17- وست هام، 36 نقطة.

‎18- إيبسويتش تاون، 22 نقطة.

‎19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

‎20- ساوثهامبتون، 11 نقطة.