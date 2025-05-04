نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 وذلك قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي وذلك قبل نهايته بخمس جولات.
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم
1- ليفربول، 82 نقطة.
2- آرسنال، 67 نقطة.
3- مانشستر سيتي، 64 نقطة.
4- نيوكاسل يونايتد، 62 نقطة.
5- تشيلسي، 60 نقطة.
6- نوتينجهام فورست، 60 نقطة.
7- أستون فيلا، 60 نقطة.
8- بورنموث، 53 نقطة.
9- فولهام، 51 نقطة.
10- برايتون، 51 نقطة.
11- برينتفورد، 49 نقطة.
12- كريستال بالاس، 45 نقطة.
13- ولفرهامبتون، 41 نقطة.
14- إيفرتون، 39 نقطة.
15- مانشستر يونايتد، 39 نقطة.
16- توتنهام، 37 نقطة.
17- وست هام، 36 نقطة.
18- إيبسويتش تاون، 22 نقطة.
19- ليستر سيتي، 18 نقطة.
20- ساوثهامبتون، 11 نقطة.