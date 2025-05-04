الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025

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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 وذلك قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي وذلك قبل نهايته بخمس جولات.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

‎1- ليفربول، 82 نقطة. 
‎2- آرسنال، 67 نقطة. 
‎3- مانشستر سيتي، 64 نقطة. 
‎4- نيوكاسل يونايتد، 62 نقطة. 
‎5- تشيلسي، 60 نقطة. 
‎6- نوتينجهام فورست، 60 نقطة. 
‎7- أستون فيلا، 60 نقطة. 
‎8- بورنموث، 53 نقطة. 
‎9- فولهام، 51 نقطة. 
‎10- برايتون، 51 نقطة. 
‎11- برينتفورد، 49 نقطة. 
‎12- كريستال بالاس، 45 نقطة. 
‎13- ولفرهامبتون، 41 نقطة. 
‎14- إيفرتون، 39 نقطة. 
‎15- مانشستر يونايتد، 39 نقطة. 
‎16- توتنهام، 37 نقطة. 
‎17- وست هام، 36 نقطة. 
‎18- إيبسويتش تاون، 22 نقطة. 
‎19- ليستر سيتي، 18 نقطة. 
‎20- ساوثهامبتون، 11 نقطة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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