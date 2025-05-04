استبعاد بالجملة من الأهلي..عماد النحاس يثير الجدل بغياب 8 نجوم أمام حرس الحدود

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أحمد جودة - القاهرة - استبعاد جماعي بالأهلي قبل لقاء حرس الحدود.. عماد النحاس يثير الجدل بغياب 8 نجوم دفعة واحدة.. في خطوة مفاجئة، عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز، بينهم أسماء بارزة أثارت الجدل بين الجماهير.. تعرف على قائمة الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود.

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مفاجأة قبل المباراة.. النحاس يستبعد 8 لاعبين دفعة واحدة

قبل مواجهة الأهلي المنتظرة أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، فاجأ المدير الفني المؤقت عماد النحاس الجميع بقرار جريء تمثل في استبعاد 8 لاعبين دفعة واحدة من قائمة المباراة.

القرار أثار جدلًا واسعًا بين جماهير القلعة الحمراء، خصوصًا في ظل الظروف الفنية غير المستقرة التي يمر بها الفريق مؤخرًا.

الأهلي

أسماء مؤثرة خارج الحسابات.. أسباب غير معلنة رسميا

رغم عدم إصدار بيان رسمي يوضح أسباب الاستبعاد الجماعي، كشفت مصادر قريبة من الجهاز الفني أن الغيابات شملت رضا سليم، الجناح المغربي الذي يعاني من تراجع في المستوى، وأشرف داري المصاب، إلى جانب يحيى عطية الله، وكريم فؤاد، وكريم الدبيس.

كما ضمت القائمة المستبعدين كلًا من عمر الساعي وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية بحتة، مما يعزز التكهنات حول رغبة النحاس في منح الفرصة لعناصر جديدة أو فرض حالة من الانضباط الفني داخل الفريق.

رسائل انضباطية أم تحضير لتغييرات جذرية؟

قرار النحاس يُقرأ من أكثر من زاوية؛ فبين من يرى أنها خطوة لتأديب بعض اللاعبين، يعتبرها آخرون تحضيرا لتغييرات شاملة في التشكيلة الأساسية في ظل الأداء المهتز للفريق في الفترة الماضية.

الجهاز الفني يسعى على ما يبدو لإعادة التوازن إلى صفوف الفريق قبل دخول مرحلة الحسم من الموسم.

جماهير الأهلي تترقب التشكيل.. وضغوط قبل اللقاء

الجماهير تتابع بقلق تطورات الأمور داخل القلعة الحمراء، وتترقب التشكيل الأساسي الذي سيعتمده النحاس في المباراة، ومدى نجاحه في تعويض هذه الغيابات المؤثرة.

المباراة المقررة إقامتها مساء اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي تمثل اختبارًا حقيقيًا للجهاز الفني الجديد، في ظل تحديات كبيرة على مستوى النتائج والمنافسة على اللقب.