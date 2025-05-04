برشلونة ينجو من فخ بلد الوليد
حول نادي برشلونة تخلفه بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على مضيفه بلد الوليد يوم السبت ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم بلد الوليد عن طريق إيفان سانشيز في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك رافينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 54 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس إلى الشباك.
وفي الدقيقة 60، سجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني لفريق برشلونة، بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر جيرارد مارتين.
ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيواجه اليوم فريق سيلتا فيغو، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة في المركز العشرين الأخير، وهو الذي تأكد هبوطه قبل عدة جولات.
ويستعد برشلونة لخوض مباراة هامة الثلاثاء المقبل ضد مضيفه إنتر ميلان في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وكانت مواجهة الذهاب التي أقيمت الأربعاء الماضي في برشلونة، انتهت بالتعادل 3-3.
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