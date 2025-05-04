نابولي يعبر ليتشي ويتشبث بالصدارة

نابولي يعبر ليتشي ويتشبث بالصدارةعزز نابولي صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه ليتشي بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من "الكالشيو".

وسجل جياكومو راسبادوري هدف المباراة الوحيد لنابولي في الدقيقة 24.

ورفع نابولي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان الذي سيواجه هيلاس فيرونا في وقت لاحق من اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وكان نابولي قد اقتنص الصدارة في الجولة الماضية، لدى فوزه على تورينو بثنائية وخسارة إنتر ميلان أمام روما.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الـ17، ويبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.