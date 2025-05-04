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أحمد جودة - القاهرة - تشيلسي وليفربول.. صدام ناري على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.. تعرف على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع للفريقين، ومعلق اللقاء. تفاصيل شاملة عن القمة المرتقبة في الجولة 35 من البريميرليج.

مواجهة مرتقبة بين تشيلسي وليفربول في قمة الجولة 35 اليوم (التفاصيل الكاملة)

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية مساء اليوم الأحد 4 مايو 2025 إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، حيث يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على تشيلسي في قمة منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في ظل الصراع المحتدم على المراكز الأوروبية مع اقتراب ختام الموسم.

ليفربول يسعى لتعزيز صدارته بعد حسم اللقب

يخوض ليفربول المباراة بمعنويات عالية، بعدما ضمن رسميًا تتويجه بلقب الدوري عقب فوزه العريض في الجولة الماضية على توتنهام بخمسة أهداف لهدف، ليعتلي جدول الترتيب برصيد 82 نقطة.

ورغم حسم البطولة، يسعى "الريدز" بقيادة مدربه أرني سلوت لمواصلة الأداء القوي وإنهاء الموسم بأكبر عدد ممكن من النقاط.

محمد صلاح

تشيلسي تحت الضغط في سباق التأهل الأوروبي

و على الجانب الآخر، يدخل تشيلسي المباراة وعينه على خطف مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

ويأمل الفريق اللندني بقيادة مدربه الجديد في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل، في ظل الأداء المتذبذب الذي ظهر به خلال الجولات الماضية.

القنوات الناقلة والمعلق والتوقيت

حيث تُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُعلّق عليها صوتيا المذيع الرياضي أحمد البلوشي.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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التشكيل المتوقع للفريقين ليفربول وتشيلسي

ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: تسيميكاس - فان دايك - كوناتي - أرنولد.

الوسط: جرافنبيرخ - إليوت - كيرتس جونز.

الهجوم: كييزا - محمد صلاح - ديوجو جوتا.

تشيلسي:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

الدفاع: كايسيدو - تشالوباه - كولويل - كوكوريا.

الوسط: لافيا - إنزو - كول بالمر.

الهجوم: مادويكي - بيدرو نيتو - جاكسون.

مباراة الذهاب.. تفوق للريدز أمام تشيلسي

وكان ليفربول قد حقق الفوز في لقاء الذهاب على ملعب "أنفيلد" بنتيجة 2-1، ما يمنحه الأفضلية النفسية قبل لقاء العودة المنتظر مساء اليوم.