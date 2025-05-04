قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. الريدز بثوب الأبطال والبلوز يقاتلون من أجل أوروبا.. قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم 4 مايو 2025.. تعرف على موعد المباراة، القنوات الناقلة، المعلق، وترتيب الفريقين قبل المواجهة المنتظرة في الجولة 35 من البريميرليج.

ليفربول يدخل بثقة البطل بعد حسم اللقب أمام مواجهة تشيلسي بالدوري الانجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء الأحد 4 مايو 2025، صوب ملعب "ستامفورد بريدج" حيث تقام القمة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول المواجهة بعد أن توّج رسميًا بلقب البريميرليج، عقب فوزه الكبير في الجولة الماضية على توتنهام بنتيجة 5-1، ليصل إلى النقطة 82 ويعتلي الصدارة بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.

الفريق الأحمر، بقيادة الهولندي أرني سلوت، يدخل اللقاء دون ضغوط، لكنه يسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق رقم قياسي جديد في عدد النقاط، مدعومًا بتألق نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح.

ليفربول

تشيلسي في مهمة أوروبية لا تقبل التهاون

و على الجانب الآخر، يخوض تشيلسي اللقاء تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 60 نقطة، ويسعى للزحف نحو المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم الأداء المتذبذب للبلوز هذا الموسم، فإن مواجهة بطل الدوري تمثل فرصة حقيقية لإثبات الذات أمام جماهير الفريق في معقله.

تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو يُدرك أهمية النقاط الثلاث، خاصة أن المنافسة على المركز الرابع ما تزال مشتعلة، ولا تحتمل أي تعثر في المراحل الحاسمة.

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تفوق سابق للريدز يمنحهم الأفضلية أمام تشيلسي

حيث كانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1، ما يمنحه أفضلية نفسية قبل مواجهة اليوم.

لكن حماس الجماهير في "ستامفورد بريدج" قد يكون سلاحًا قويًًا في يد تشيلسي لقلب الموازين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة ليفربول ضد تشيلسي بالدوري الانجليزي الممتاز

كمل تُقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُنقل مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، ويُعلق على اللقاء المعلق أحمد البلوشي.