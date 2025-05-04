نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتلي الفريق الأول لكرة بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك قبل 4 مباريات من نهاية عمر منافسات بطولة الليجا الإسبانية.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني خلف الفريق الك برصيد 72 نقطة، ويأتي في المرتبة الثالثة فريق أتلتيكو مدريد برصيد 67 نقطة.

ويلتقي الفريق الملكي اليوم الأحد مع ضيفه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم



‎1.برشلونة، 79 نقطة.

‎2. ريال مدريد، 72 نقطة.

‎3. أتلتيكو مدريد، 67 نقطة.

‎4. أتلتيك بلباو، 60 نقطة.

‎5. فياريال، 58 نقطة.

‎6. ريال بيتيس، 54 نقطة.

‎7. سيلتا فيجو، 46 نقطة.

‎8. رايو فاليكانو، 44 نقطة.

‎9. مايوركا، 44 نقطة.

‎10. أوساسونا، 44 نقطة.

‎11. ريال سوسيداد، 42 نقطة

‎12. فالنسيا، 42 نقطة.

‎13. خيتافي، 39 نقطة.

‎14. إسبانيول، 39 نقطة.

‎15. إشبيلية 37 نقطة.

‎16. ألافيس، 35 نقطة.

‎17. جيرونا، 35 نقطة.

‎18. لاس بالماس، 32 نقطة.

‎19. ليجانيس، 30 نقطة.

‎20. بلد الوليد، 16 نقطة.