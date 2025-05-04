تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه سيلتا فيجو، عصر اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ34 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: جارسيا - تشواميني - أسينسيو - فاسكيز

خط الوسط: بيلينجهام - مودريتش - فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو - مبابي - فينيسيوس

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال.