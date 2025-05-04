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أحمد جودة - القاهرة - أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة، أن المنافسة صعبة للغاية في منافسات بطولة الدوري، مشيرا إلى أن الفوز على إنبي كان مهمًا للغاية.

علاء عبدالعال: هبوط فريق واحد في نهاية الموسم "أمر منطقي"

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: لازال لدينا 4 مباريات، منهم مباراتين على ملعبنا في الجونة، منها مواجهة مودرن سبورت المقبلة.

وأضاف: المباراة المقبلة أمام مودرن صعبة للغاية، بعدما حقق الفوز على غزل المحلة وسيدخل اللقاء بمعنويات عالية.

وأكمل: نسعى لتجهيز اللاعبين فنيا وذهنيًا للمباريات، وجهزنا الفريق لخوض لقاء إنبي، وفي ظل الفارق القريب في النقاط، كنا نسعى بكل قوة لحصد النقاط الثلاث، وكان هناك روح عالية وإصرار لدى اللاعبين من أجل الفوز، وأشكرهم على الروح والأداء التكتيكي المميز.

وزاد: اتيحت لنا عدة فرص آخرى خلال اللقاء، ونجح الفريق في حسم المباراة لصالحه بعد لقاء صعب. ومن حق اللاعبين أن يفرحوا بعد المباراة لأنه مكسب مهم، وسنغلق الصفحة تماما ونبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة، ونعود للجونة حاليًا من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن.

وأشار إلى أن الفريق قادر على التغلب على كل الصعوبات، ورغم حالة الارهاق الشديدة لكن الجونة منظومة تتعامل بشكل جيد.

وحول امكانية الغاء الهبوط، علق عبدالعال قائلا: المسابقة بنظامها الحالي تم الاتفاق عليها من قبل بداية الموسم.. ومنطقي أن يهبط فريق واحد، والأمر يعود في النهاية لـ اتحاد الكرة، واتوقع أن كل الأندية ستوافق على هذا المقترح.