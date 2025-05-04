نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين صندوق الإسماعيلي: نتعرض للظلم التحكيمي وعلينا 13 قضية أمام فيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى شلة، أمين صندوق النادي الإسماعيلي، عن البيان الصادر من جانب ناديه بشأن المطالبة بإعادة مباراة سموحة في الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية.

أمين صندوق الإسماعيلي: نتعرض للظلم التحكيمي وعلينا 13 قضية أمام فيفا

وقال مصطفى شلة أمين صندوق نادي الإسماعيلي، في تصريحات مع الصقر أحمد حسن في برنامج "الكابتن" على شاشة dmc: "نتعرض للظلم التحكيمي في كل مبارياتنا لنا ضربتين جزاء أمام الأهلي وضربة جزاء أمام بيراميدز وطرد الشيبي وطرد في مباراة الزمالك ومباريات كثيرة أثرت على مسيرة الفريق".

وأضاف: "تلقينا أربعة إنذارات في 22 دقيقة فقط خلال مباراة سموحة، الحكم كان قريبا من الكرة والاعتداء من البداية كان من لاعب سموحة على الدح وتقنية الفيديو موقفها كان غريبا بإستدعاء الحكم لهذه اللعبة وأين الخطورة من هذه اللعبة".

وأشار: "رابطة الأندية تواصلت معانا وقالت إنها حولت شكوانا لاتحاد الكرة لأن لجنة الحكام تتبع الاتحاد ولم نتلق أي رد حتي الآن من الاتحاد على طلبنا"

وواصل: "لا نطالب سوى بالعدالة التحكيمية ليس أكثر أو أقل".

وأختتم: "لدينا 13 قضية مع فيفا تسببت في إيقاف القيد وانتهينا 9 منهم بشكل نهائي، دفعنا 35 مليون جنيه رسوم فقط للقضايا".