أحمد جودة - القاهرة - عقوبات رابطة الأندية للجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري نايل

رسميا عقوبات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى من المرحلة النهائية لدوري نايل.. أبرزها حرمان الزمالك من الجماهير.

رابطة الأندية، عقوبات رابطة الأندية، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى من المرحلة النهائية للدوري.

وجاءت أبرز العقوبات التي أصدرتها الرابطة هي حرمان الزمالك من الجماهير لمباراتين بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة أمام المصري الكابتن أمين عمر.

نادي الزمالك

ومن المقر أن يلعب الزمالك أمام البنك الأهلي يوم الاثنين، 5 مايو، وسيراميكا كليوباترا 9 مايو، على أن يستعيد حضوره الجماهيري أمام نادي بيراميدز بالجولة السادسة.

وتم تغريم الزمالك 200 ألف جنيه أيضًا بسب واقعة سب الحكم.

كما تم إنذار المصري والزمالك وتغريمهما 30 ألف جنيه بسبب الاشتباكات بين بعض أفراد الجهاز الإداري.

وجاءت العقوبات التي أصدرتها الرابطة على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود وبيراميدز

إيقاف محمود علي سيد العربي عبد السميع لاعب حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي سعد أبو العنين لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

إيقاف أيمن محمد سعد محمد لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف رجب نبيل دعبس عبد النبي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هشام صلاح عبد العظيم زنفل لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري والزمالك