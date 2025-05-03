نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار يهزم الزمالك ويتوج بدوري الكرة النسائية للمرة الثانية على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مسار للسيدات إنجازًا جديدًا يُضاف لسجله الذهبي، بعدما تُوّج بلقب الدوري المصري لكرة القدم النسائية للمرة الثانية على التوالي، إثر فوزه القوي والمثير على فريق الزمالك بهدف دون رد، في الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

مسار يهزم الزمالك ويتوج بدوري الكرة النسائية للمرة الثانية على التوالي

الفريق المميز، التابع لمجموعة رايت تو دريم بقيادة السير محمد منصور، واصل عروضه الأسطورية هذا الموسم دون أي هزيمة، حيث لعبوا 24 مباراة، فازوا في 23 وتعادلوا في واحدة فقط! ومن أبرز الانتصارات كانت ثلاثيتهم النظيفة أمام منافسهم المباشر الأهلي في الدور الأول!

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد مسار إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقًا على الأهلي بـ5 نقاط كاملة، مع تبقي جولة واحدة فقط، مما يجعل المباراة المقبلة أمام الأهلي تحصيل حاصل بعد حسم اللقب رسميًا.

وكان الفوز على الزمالك كافيًا لتتويج مسار بالدرع دون الحاجة للنظر لنتائج المنافسين، أما الخسارة فكانت ستفتح الباب أمام اشتعال الصراع مع الأهلي حتى الجولة الأخيرة، لكن مسار قال كلمته، وحسمها بقوة.