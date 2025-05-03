المستقبل يكمل عقد فرق المربع الذهبي لبطولة كأس نادي بهلاء

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: أكمل فريق المستقبل بطل دوري الهواة بنادي بهلاء النسخة الأولى 2024م عقد الفرق المتأهلة لدور الأربعة في بطولة كأس نادي بهلاء لكرة القدم بعد تغلبه على فريق الهلال بهدف دون مقابل في مباراة الفريقين أمس الأول على الملعب الرئيسي بالنادي في حضور جماهيري كبير، وجاء هدف الفوز للمستقبل (بنيران صديقة من أقدام لاعب الهلال نصرالله الربعاني) وحصل لاعب المستقبل نصر بن ناصر المصلحي على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وتقام مباريات المربع الذهبي للبطولة بنظام الذهاب والإياب ويلتقي مساء الخميس القادم النصر مع المستقبل، فيما يلتقي الاتحاد مع الكور مساء الجمعة ويقام دوري الإياب في الأسبوع التالي بلقاء الكور مع الاتحاد والمستقبل مع النصر لتحديد الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية وتلعب وجميع المباريات على ملعب النادي الرئيسي حرصا على استيعاب مدرجات النادي لجماهير الفرق المتنافسة .

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