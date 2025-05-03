اليوم .. افتتاح منافسات الدوري العام للهوكي

تفتتح اليوم الأحد منافسات الدوري العام للهوكي بمشاركة 5 أندية وهي أهلي سداب، والعامرات، والسيب، والنصر، وصلالة والذي تقام منافساته خلال الفترة من 4 - 20 مايو الجاري ويلتقي اليوم في المباراة الافتتاحية السيب مع العامرات، وتسكمل مباريات يوم الأربعاء المقبل بمباراة أهلي سداب مع العامرات والنصر مع صلالة ويوم 10 مايو الجاري يلعب السيب مع أهلي سداب، ويوم 11 مايو يلتقي العامرات مع صلالة، والسيب مع النصر، بينما يوم 12 مايو يلتقي صلالة مع أهلي سداب، والنصر مع العامرات، ويوم 14 مايو يلعب أهلي سداب مع النصر، وصلالة مع السيب.

ويتأهل الأربعة الأوائل إلى المربع الذهبي، حيث يلعب الأول مع الثالث، والثاني مع الرابع يوم 16 مايو، بينما يلتقي يوم 17 مايو الثاني مع الثالث، والأول مع الرابع، ويوم 19 مايو يلعب الرابع مع الثالث، والأول مع الثاني، ويوم 20 مايو يلعب ثالث الترتيب مع الرابع لتحديد المركز الثالث، بينما يلتقي الأول مع الثاني لتحديد بطل الدوري.

ورصد الاتحاد العماني للهوكي مبلغ 11 ألف ريال عماني للفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل، حيث يحصل البطل على درع الدوري و25 ميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 5000 ريال عماني، وينال صاحب المركز الثاني 25 ميدالية فضية وجائزة مالية قدرها 3500 ريال عماني، وينال صاحب المركز الثالث 25 ميدالية برونزية وجائزة مالية قدرها 2500 ريال عماني. كما يُمنح اللاعبون المجيدون بالدوري هدايا تذكارية ومكافأة مالية قدرها 100 ريال عماني لأفضل لاعب، وأفضل حارس، وهداف الدوري.