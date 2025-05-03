تتويج فريق نجوم بلاد الشهوم بدوري الدرجة الثانية بنادي عبري

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:
تصوير ـ عمر بن عبدالله الشعيلي :
وسط مشاركة واسعة ومنافسة مثيرة بين الفرق المشاركة وحضور جماهيري كبير اختُتم مساء امس الاول في نادي عبري الرياضي منافسات دوري الدرجة الثانية للعام الحالي برعاية حسين بن علي الكلباني مدير عام الشركة العالمية للرخام.
حيث اسفرت نتائج الدوري عن تتويج فريق نجوم بلاد الشهوم الرياضي بالبطولة، فيما جاء فريق الريف الرياضي في المركز الثاني.
وتقدم مجلس إدارة نادي عبري الرياضي بالتهنئة إلى الفرق الفائزة والمستوى الفني الذي قدمته الفرق في منافسات الدوري مؤكدا حرص النادي على دعم وتطوير الرياضة في الولاية وتمكين الفرق الأهلية من مواصلة عطاءاتها ونجاحاتها.
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