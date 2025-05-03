لندن ـ أ.ف.ب: سجل أكثر من 1.1 مليون مشارك أسماءهم لخوض سباق ماراثون لندن 2026، وذلك وفق ما أعلن المنظمون امس السبت بعد أيام معدودة على إقامة نسخة 2025 التي شهدت تحطيم الرقم العالمي القياسي السابق لعدد المتسابقين.وحطم عدد طلبات المشاركة في ماراثون 2026 الرقم القياسي العالمي المسجل لنسخة 2025 التي شهدت تقديم قرابة 840.300 طلب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فعاليات ماراثون لندن المنظمة للسباق هيو براشر «هذا رقم مذهل تماما، ويؤكد أن ماراثون لندن هو الأكثر شعبية على وجه الأرض».وأعلن المنظمون بعد إغلاق باب التسجيل الجمعة أن عدد طلبات المشاركة في ماراثون 2026 يكاد يكون ضعف عدد طلبات نسخة 2024.

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