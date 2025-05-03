نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الجفالي يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك استعدادًا للعودة من إصابة العضلة الأمامية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - واصل أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الأمامية، ويحرص الجهاز الطبي على تجهيز الجفالي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.