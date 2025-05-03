أستون فيلا يحقق فوزًا صعبًا على حساب فولهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي استون فيلا الفوز بهدف نظيف على حساب نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2025

انطلقت المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب فيلا



بدأت المباراة قوية من جانب فريق استون فيلا ونجح في التقدم خلال الدقائق الأولي

افتتح فريق استون فيلا التسجيل في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول جاء الهدف الأول والوحيد في المباراة عن طريق يوري تيليمانس.

حاول لاعبي فولهام إحراز هدف التعادل ولكن لم يتمكنوا من إختراق دفاعات أستون فيلا.



شهد الشوط الثاني محاولات نسبية ومتكافئة الفرص بين الفريقين.



أحتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة في استون فيلا بهدف وحيد دون رد

الفوز يرفع رصيد فريق استون فيلا إلي النقطة 60 في المركز السابع ويتجمد رصيد فولهام عند النقطة 51 في المركز الثامن