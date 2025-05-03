نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناد إسباني يحرم جماهيره من تناول "البذور" بسبب الجرذان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حظر نادي إلتشي الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية تناول الجماهير بذور حبوب دوار الشمس متحججا بأن بقاياها وقشورها تسبب في جذب الجرذان وانسداد مجاري المياه في الملعب.

ولا يكاد يخلو ملعب كرة قدم من أنواع مختلفة من البذور سواء حبوب دوار الشمس أم اليقطين وغيرها لمساعدتها الجماهير على قضاء الوقت أثناء مشاهدة المباراة.

نادي إلتشي، متصدر دوري الدرجة الثانية الإسباني حاليا، حظر استهلاك هذه البذور التي غالبًا ما يترك المشجعون قشورها على الأرض وسيبدأ ذلك مع مباراة الفريق على أرضه أمام ليفانتي في 10 مايو.

ونشر النادي الإسباني: تسدّ هذه القشور الأنابيب وتصعب أعمال السباكة وتضر بالمقاعد وتؤثر على الطلاء وتزيد من تكاليف التنظيف والصيانة بشكل كبير، وتجذب الآفات مثل الفئران والحمام. لا يمكن إزالة المخلفات بالكامل بعد كل مباراة. تساهم قشور بذور دوار الشمس أيضًا في تآكل الأرضية الخرسانية وتراكم المخلفات في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

واختتم إلتشي قائلًا: لا يهدف هذا القرار إلى معاقبة أي مشجع بل للحفاظ على مساحة مشتركة في أفضل الظروف الممكنة.

وقد سبق إلتشي نادي فالنسيا في 2022 عندما أوقف بيعها دون منع استهلاكها.