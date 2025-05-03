أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-25.

مبابي يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا

ويستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، المواجهة القوية بين ريال مدريد وسيلتا فيجو، ضمن فعاليات الجولة 34 من بطولة الليجا الإسبانية.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب جدول الدوري الإسباني لموسم 2024-25 برصيد 72 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

ويدير اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني جيسوس جيل مانزانو، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

وتقام المباراة غدًا الأحد الموافق 4 مايو 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والرابعة بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستر.

▪︎خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم، جاكوبو رامون.

▪︎خط الوسط: جود بيلينجهام - فيدريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

▪︎خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - إندريك - إبراهيم دياز.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD3.