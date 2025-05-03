نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي السعودي ضد كاواساكي الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي لكتابة التاريخ، عندما يواجه نظيره كاواساكي الياباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2025.

وحدد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا أمام الفريق الياباني.

موعد مباراة الأهلي ضد كاواساكي

يلتقي الراقي مع الفريق الياباني، مساء اليوم، السبت الموافق 3 مايو 2025 على ملعب "الإنماء" بالمملكة العربية السعودية، في نهائي دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة كاواساكي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إليوسكي، ميريح ديميرال، روجيرو إيبانيز، علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، غابري فيغا، رياض محرز.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، إيفان توني، جالينو.

وتنقل مباراة الأهلي وكاواساكي فرونتال عبر قنوات SSC SPORT HD داخل السعودية وbeIN SPORTS AFC في باقي الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تحظى مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 بنقل من خارج السعودية عبر قنوات الكأس والرابعة العراقية.

