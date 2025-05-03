نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بايرن ميونخ عن تشكيله لمواجهة لايبزيج في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل على ملعب ريد بول ارينا معقل لايبزيج وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

يطمح بايرن ميونخ في تدعيم صدارته لجدول ترتيب البوندزليجا الذي يحتل صدارته برصيد 75 نقطة بينما يحتل لايبزيج المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الألماني، حيث يمكن مشاهدة مباراة لايبزيج وبايرن ميونخ عبر قنوات beIN Sports HD 5 وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

ومن المقرر أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يوناس أوربيج.

خط الدفاع: كونراد لايمر، إيريك داير، ساشا بيوي، جوسيب ستانيشيتش

خط الوسط: جوشوا كيميش، ألكساندر بافلوفيتش،

ليروي ساني

خط الهجوم: سيرج جنابري، ميكايل أوليس، توماس مولر

