ساكا يصف لامين يامال بـ "الخارق" ويكشف عن حلمه مع آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإنجليزي بوكايو ساكا نجم هجوم آرسنال، أن التتويج بجائزة الكرة الذهبية يعد حلمًا شخصيًا له، مشيرا إلى أن تركيزه بالكامل ينصب حاليًا على قيادة الجانرز نحو التتويج بالألقاب.

بوكايو ساكا: الفوز بالكرة الذهبية حلم

وقال ساكا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "الفوز بالكرة الذهبية حلم، لكن تركيزي منصبّ على الفوز بالألقاب مع أرسنال".

وواصل حديثه: "أركز بشكل أساسي على الفوز هنا، وكل شيء آخر سيأتي بعد ذلك".

وتغنى ساكا بالموهبة الإسبانية لامين يامال نجم برشلونة، وقال: "إنه لاعبٌ خارق. لم أرَ في حياتي هذا المستوى الكروي من لاعبٍ في السابعة عشرة من عمره. ماذا يفعل في هذا العمر".

وكشف الإنجليزي ساكا عن السبب وراء تذبذب مستواه في مواجهة العملاق الباريسي في ذهاب مسابقة الشامبيونزليج، وقال: "كان من الصعب إيجاد المساحات، لقد وضعوا الكثير من اللاعبين حولي ودافعوا بشكل جيد. أنا فقط أبحث عن المساحات التي سأجدها في مباراة الإياب".

ويستعد آرسنال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بورنموث، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

وخاض بوكايو ساكا البالغ من العمر 23 عامًا مع الجانرز هذا الموسم في 32 مباراة في كافة المسابقات، سجل 11 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة.

