تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة بلد الوليد، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

ينزل الفريق الك ضيفًا ثقيلًا على نظيره بلد الوليد، مساء اليوم السبت الموافق 3 مايو 2025 ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلد الوليد

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: هيكتور فورت، رونالد اراوخو، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتين.



خط الوسط:فيرمين لوبيز، جافي، إريك جارسيا.



خط الهجوم: فاتي، فيران توريس، لامين يامال.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

وتنقل مباراة برشلونة ضد بلد الوليد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال.

