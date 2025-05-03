الرياضة

وكيل لاعبين: أحمد فتحي رحب باللعب للزمالك ورجع للأهلي بسبب الدولارات

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وكيل لاعبين: أحمد فتحي رحب باللعب للزمالك ورجع للأهلي بسبب الدولارات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، عن كواليس خاصة بجوكر الكرة المصرية أحمد فتحي.

وقال سيد مرعي خلال تواجده ضيفًا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه "مان تو مان " عبر صفحته الرسمية: “أحمد فتحي رحب باللعب للزمالك ولكن الاهلي عرض عليه مبالغ كبيرة فتم ترضيته وتراجع عن اللعب للزمالك وقام بتمديد تعاقده مع ”.

تابع: "لو لم يدفع الاهلي الدورلات لاحمد فتحي لكان لاعبا في الزمالك في نفس توقيت صفقة عبد الله السعيد".

وواصل:" أحمد فتحي تراجع في كلامه بسبب تحقيق رغباته المالية عن طريق الاهلي..بعكس عبد الله السعيد ".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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