نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن موعد نهائي مسابقة كأس إنجلترا لموسم 2024-25، الذي سيجمع بين فريقي مانشستر سيتي وكريستال بالاس.

موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ويستقبل ملعب ويمبلي، المواجهة النارية بين السيتيزنز وكريستال بالاس، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق الفوز على نظيره نوتنجهام فورست بهدفين دون رد.

في المقابل، صعد كريستال بالاس إلى نهائي البطولة بعد الفوز على أستون فيلا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

موعد مواجهة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر، أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 17 مايو 2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

