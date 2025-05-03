نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت 3 مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني 2024/2025.

ويحتل الفريق الكتالوني صدارة الليجا الإسبانية برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المرتبة الثانية برصيد 72 نقطة.

ويلتقي رفاق لامين يامال مع بلد الوليد، مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

‎جدول ترتيب الدوري الإسباني

‎1- برشلونة 76 نقطة.

‎2- ريال مدريد 72 نقطة.

‎3- أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

‎4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

‎5- فياريال 55 نقطة.

‎6- ريال بيتيس 54 نقطة.

‎7- سيلتا فيجو 46 نقطة.

‎8- أوساسونا 44 نقطة.

‎9- ريال مايوركا 44 نقطة.

‎10- ريال سوسييداد 42 نقطة.

‎11-رايو فاليكانو 41 نقطة.

‎12- إسبانيول 39 نقطة.

‎13- خيتافي 39 نقطة.

‎14- فالنسيا 39 نقطة.

‎15- إشبيلية 37 نقطة.

‎16- ديبورتيفو ألافيس 34 نقطة.

‎17- جيرونا 35 نقطة.

‎18- لاس بالماس 32 نقطة.

‎19- ليجانيس 30 نقطة.

‎20- بلد الوليد 16 نقطة.

