أنشيلوتي: سنقاتل من أجل لقب الدوري الإسباني لآخر نفس

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أحمد جودة - القاهرة - وعد الإيطالي كالو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد جماهير الفريق ببذل قصارى جهده للتتويج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-25.

أنشيلوتي: لن أدخل في صراع مع ريال مدريد أبدًا

ويتصدر برشلونة ترتيب جدول الدوري الإسباني في الموسم الحاري برصيد 76 نقطة، بفارق أربع نقاط، عن فريق ريال مدريد والذي يحتل مركز الوصافة برصيد 72 نقطة.

وظهر كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام سيلتا فيجو، وقال: "سنقاتل من أجل لقب الدوري الإسباني حتى اللحظة الأخيرة. نحن قادرون على ذلك".

وأضاف: "كان الموسم الماضي مثاليًا. أما هذا الموسم فكان أكثر صعوبة. لم نقدم موسمًا رائعًا. لكن لا يزال أمامنا 5 مباريات متبقية، وتأكدوا أننا لن نستسلم، وسنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية. قد يكون هذا موسمًا رائعًا".

وأكد أنشيلوني على صعوبة مواجهة الغد أمام سيلتا فيجو، وقال: "سيلتا فريق جيد جدًا، ومنظم للغاية، لقد حضرنا للمباراة خلال اسبوع، ومقتنعون بأننا قادرون على تقديم الأفضل، إنها مواجهة مهمة من أجل مواصلة القتال على لقب الدوري".

وعن مستقبله مع النادي الملكي، قال المدرب الإيطالي: "أحترم ريال مدريد، وأحب هذا النادي. لذا لا يمكنني الإجابة عن سؤالكم بشأن مستقبلي بعد 25 مايو".

وواصل حديثه: "أعرف جيدًا ما أفعله، وما أخطط له، وما سأفعله. لكنني لن أناقش مستقبلي اليوم، لا أستطيع أن أخبركم بما سيحدث، لكنني لم أواجه أي مشاكل مع ريال مدريد. ولن أدخل في صراع مع النادي أبدًا".

وعلق على الانباء المتداولة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات ريال مدريد مع تشابي ألونسو، وقال: "لا، على الإطلاق، لدي علاقة جيدة جدًا مع النادي، ونتحدث دائمًا عن كل شيء. علاقتي مع الجميع هنا رائعة، تلك المعلومات التي تنتشر، الكثير منها غير صحيح".

وأشاد أنشيلوتي بلاعبه التركي أردا جولر، وقال: "لقد تطور بشكل جيد للغاية، يصبح الآن أكثر بروزًا، في المستقبل سيكون له أهمية أكبر، إنه يظهر جودته ويحظى باستمرارية في اللعبة. أعتقد أنه سيكون لاعب وسط رائع، وليس مجرد جناح. سيكون لاعبًا مهمًا للغاية في المستقبل لـ ريال مدريد، لأنه لا يوجد الكثير من اللاعبين بمستواه في وسط الملعب".

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيلتا فيجو غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني.