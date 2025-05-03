نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بلد الوليد ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد لمباراته أمام نظيره برشلونة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز

ويستضيف فريق بلد الوليد نظيره برشلونة على ملعبه " نوفيو زويلا"

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن موعد مباراة بلد الوليد أمام نظيره فريق برشلونة ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.



تعرف على موعد مباراة بلد الوليد أمام برشلونة



يواجه ريال بلد الوليد نظيره فريق برشلونة اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



ويتواجد فريق برشلونة في صدارة الدوري الإسباني برصيد76نقطة بينما ريال بلد الوليد متذيلا ترتيب الدوري الاسباني برصيد 16 نقطة

