نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل منافسات الدوري الألماني والذي يسعى فيها الأندية من أجل حسم لقب البوندسليغا.

وكان اخر المتوجين به الموسم الماضي هو فريق باير ليفركوزن والذي خطف اللقب متفوقا على حساب بايرن ميونخ أقرب المنافسين.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري الألماني:-

‎لايبزيج ضد بايرن ميونخ، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية،

‎بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هوفنهايم، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية،

‎يونيون برلين ضد فيردر بريمن، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية،

‎سانت باولي ضد شتوتجارت، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية،.

‎بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية،".

وتنقل المواجهات عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الألماني في مصر والشرق الأوسط.

