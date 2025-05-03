نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور الرياضي مباريات قوية في السبت الرياضي الممتاز والذي تواصل الدوريات الكبرى المنافسة على حصد اللقب في الجولات الأخيرة.

وتقام اليوم عدة مباريات في الدوري الفرنسي والذي سيحصده فريق باريس سان جيرمان صاحب الصدراة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي:-

‎ستراسبورج ضد باريس سان جيرمان، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية،

‎تولوز ضد ستاد رين، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية،

‎سانت إيتيان ضد موناكو، الساعة 10:05 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ".

وتنقل المواجهات عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الفرنسي في مصر والشرق الأوسط.

