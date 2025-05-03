نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم شعبان: صراع البقاء قوي وشكرًا مجلس الطلائع وعبدالحميد بسيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الكابتن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، الشكر إلى مجلس إدارة ناديه برئاسة اللواء محمد عزازي، على الثقة التي وضعوها في شخصه، واصفًا إياها بالمسئولية الكبيرة، متمنيًا أن يكون على قدر تلك الثقة وأن يحالفه التوفيق في المساعدة في تحقيق أهداف ورؤى الطلائع هذا الموسم.

وقال هيثم شعبان في تصريحات فضائية لقناة أون سبورت:"أوجه الشكر إلى عبدالحميد بسيوني المدير الفني السابق للفريق لأن صنع فريقًا جيدًا، في مرحلة صعبة وهي مرحلة إعادة البناء، الفريق يمتلك عناصر مميزة من اختياره، فهو اسم كبير، وقدم الكثير للكرة المصرية على مدار السنوات الماضية".

وعن مباراته الأولى مع طلائع الجيش أمام زد وحصد أول نقطة في المرحلة الثانية، قال: "نحمد الله على النقطة وكنا أقرب إلى حصد النقاط الثلاث، وحاولنا بقدر الإمكان الفوز للخروج من المرحلة التي نمر بها، ولكن الحصول على نقطة من متصدر تلك المجموعة أمر جيد".

وأنهى حديثه قائلًا: "صراع البقاء في الدوري الممتاز قوي، ولا بد أن نستشعر ذلك، وعلينا الحذر في تلك المرحلة لنتمكن من تأمين بقاء فريقنا في الدوري للموسم المقبل".