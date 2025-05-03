نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد كاوساكي في نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره فريق كاواساكي فرونتالي الياباني اليوم السبت الموافق 3 مايو الحالي في لقاء حاسم وناري بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد كاواساكي

حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير ايبانيز، بالعبيد.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض محرز.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، جالينو، ايفان توني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكاواساكي فرونتالي

تردد قناة bein afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

