الرياضة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد كاوساكي في نهائي دوري أبطال آسيا

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تشكيل الأهلي المتوقع ضد كاوساكي في نهائي دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره فريق كاواساكي فرونتالي الياباني اليوم السبت الموافق 3 مايو الحالي في لقاء حاسم وناري بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات نهائي دوري أبطال آسيا.
تشكيل الأهلي المتوقع ضد كاواساكي
حراسة المرمى: ادوارد ميندي
خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير ايبانيز، بالعبيد.
خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض محرز.
خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، جالينو، ايفان توني.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكاواساكي فرونتالي
تردد قناة bein afc
القمر: نايل سات
التردد: 12245
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.
 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

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