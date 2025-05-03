نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق فرنسي يصعد للدرجة الأولى بعد غياب 46 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم باريس إف.سي عودته إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في الموسم المقبل بعد غياب دام 46 عامًا، إثر تعادله 1-1 الجمعة مع مارتيغ ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وضمن التعادل لباريس إحراز أحد المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد أيام من حسم لوريان المتصدر عودته أيضا للدرجة الأولى.

وسينضم باريس إف.سي إلى جاره البطل باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى، وهي المرة الأولى منذ 35 عاما التي يتنافس فيها فريقان من العاصمة الفرنسية في المسابقة خلال موسم واحد.

واستحوذت عائلة الملياردير الفرنسي برنار أرنو مؤخرا على نادي باريس وقالت إنها تسعى للارتقاء به إلى مصاف فرق النخبة في كرة القدم الفرنسية والأوروبية.

وأعلن النادي في وقت سابق أنه سينتقل في الموسم المقبل من استاد شارلتي إلى استاد جون-بوان الذي يقع في الجهة المقابلة لاستاد بارك دي برينس معقل سان جيرمان.

ولم تشهد باريس تنافس فريقين منها في دوري الدرجة الأولى منذ هبوط ريسنج باريس 1 (ماترا ريسنج سابقا) في عام 1990.