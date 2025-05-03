نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الهلال يعلن إقالة جيسوس ويختار بديله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال، يوم السبت، إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين مدربه البرتغالي جورجي جيسوس بعد خروج الفريق من دوري أبطال آسيا للنخبة وتكليف محمد الشلهوب بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

وكان الهلال ودع دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء بعد الخسارة 3 - 1 في نصف نهائي المسابقة أمام أهلي جدة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في دوري روشن السعودي بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر، كما ودع مسابقة كأس الملك أمام الفريق الغربي.

وعرف الهلال مع جيسوس في تجربته الثانية، من صيف 2023 حتى الآن، الفوز بأربع بطولات، دوري روشن السعودي وكأس الملك وكأس السوبر السعودية مرتين، وحقق 83 انتصارا و11 تعادلا ومني بـ11 خسارة.