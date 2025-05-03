نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل.. الأهلي يتفوق على الحدود في تاريخ المواجهات قبل مباراة الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في الثامنة من مساء الغد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق حرس الحدود، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستعرض « دوت الخليج الرياضي » أبرز الأرقام والإحصاءات لتاريخ مواجهات الفريقين قبل مباراة الغد.

تقابل الفريقان من قبل في 40 مواجهة، بواقع 34 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز، منها مباراتين موسم 1964-1965، تحت مسمى فريق الحدود بإسم «خفر السواحل»، وكذلك 3 مباريات ببطولة كأس مصر، ومواجهة واحدة في كأس السوبر المصري.

حقق فريق الأهلي الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وحقق فريق الحدود الفوز في مباراتين خلال بطولة الدوري المصري الممتاز فقط.

سجل لاعبو الأهلي 61 هدفا في مرمى حرس الحدود خلال بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما استقبلت شباك الأهلي 27 هدفا.

نجح لاعبو الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكهم خالية من الأهداف أمام فريق حرس الحدود في بطولة الدوري خلال 21 مباراة، بينما حافظ لاعبو الحدود على نظافة شباكهم في مباراتين.

يعد مهاجم فريق الأهلي السابق عماد متعب هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 8 أهداف، بينما يعتبر وائل جمعة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مواجهات الأهلي أمام الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 مباراة.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت في الدور الأول من الموسم الحالي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه اللاعب أشرف بن شرقي.

