نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة من منافسات المرحلة الفاصلة من بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بمواجهتين هامتين.

وكانت الجولة قد افتتحت أمس بالتعادل الإيجابي بين سموحة أمام الإسماعيلي والذين تعادلوا بهدف لمثله.

بينما تعادل زد أمام طلائع الجيش سلبيا في مجموعة قوية من أجل حسم البقاء بين الكبار.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

تنطلق اليوم مواجهتين تجمع بين كلا إنبي أمام الجونة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل ستاد بتروسبورت مباراة الفريقين.

وتقام المباراة الثانية بين مودرن سبورت أمام فريق غزل المحلة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين.