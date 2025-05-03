موعد مباراة ليتشي ضد نابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية مباراة نابولي وليتشي وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة نابولي وليتشي يوم السبت 3 مايو 2025 على ملعب فيا ديل ماري معقل ليتشي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل أحداث مباراة نابولي وليتشي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، حيث تقوم قناةAD SPORTS PREMIUM 1 ببث أحداث المباراة.

فاز نابولي على تورينو بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما تعادل ليتشي مع أتالانتا بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل نابولي صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 74 نقاط في بينما يحتل ليتشي المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

موقف نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي

احتل نابولي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 11 مباراة.

في حين احتل ليتشي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 38 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 14 مباراة وخسر 16 مباراة.