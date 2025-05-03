نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد بايرن ميونخ لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لايبزيج، في إطار منافسات مسابقة الدوري الألماني لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب ريد بول أرينا، المواجهة المثيرة بين لايبزيج وبايرن ميونخ، ضمن فعاليات الجولة 32 من مسابقة البوندسليجا.

ويدخل البافاري المواجهة طامحًا في الفوز على لايبزيج وحصد الثلاث نقاط ليتوج بشكل رسمي بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الألماني فيليكس زوير، في المباراة التي ستقان على ملعب ريد بول أرينا معقل لايبزيج.

ويحتل البافاري صدارة ترتيب جدول البوندسليجا لهذا الموسم برصيد 75 نقطة، بينما يأتي لايبزيج في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

موعد مواجهة بايرن ميونخ ولايبزيج في البوندسليجا

من المقرر أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 3 مايو 2025، في تمام الرابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية وقطر والخامسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة بايرن ميونخ ولايبزيج في البوندسليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني لموسم 2024-25، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD5.