نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الموافق 3 مايو 2025، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات العالمية، أبرزها مواجهة برشلونة وبلد الوليد في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت في جميع البطولات العالمية والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎أستون فيلا ضد فولهام.. تقام المباراة الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة bein sports HD1.

▪︎إيفرتون ضد إيبسويتش تاون.. تنطلق المباراة الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتنقل المواجهة على قناة bein sports HD1.

▪︎ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون.. تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة bein sports HD2.

▪︎آرسنال ضد بورنموث.. تقام المباراة الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة على قناة bein sports HD1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎ألافيس ضد أتلتيكو مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر والسعودية وتبث المواجهة على قناة bein sports HD3.

▪︎فياريال ضد أوساسونا.. تقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة bein sports HD3.

▪︎لاس بالماس ضد فالنسيا.. تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة bein sports HD3.

▪︎بلد الوليد ضد برشلونة.. تقام المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة bein sports HD1.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎ستراسبورج ضد باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المواجهة على قناة bein sports HD7.

▪︎تولوز ضد ستاد رين.. تقام المباراة في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة bein sports HD2.

سانت إيتيان ضد موناكو.. تقام المباراة في تمام العاشرة وخمس دقائق مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة bein sports HD4.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎كالياري ضد أودينيزي.. تقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة AD SPORTS PRemium1.

▪︎بارما ضد كومو.. تقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة AD SPORTS PRemium2.

▪︎ليتشي ضد نابولي.. تقام المباراة في تمام السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة AD SPORTS PRemium1.

▪︎إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا.. تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة AD SPORTS PRemium1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎لايبزيج ضد بايرن ميونخ.. تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة bein sports HD5.

▪︎بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هوفنهايم.. تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة bein sport xtra2.

▪︎يونيون برلين ضد فيردر بريمن.. تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎سانت بولي ضد شتوتجارت.. تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة bein sports XTRA1.

▪︎بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج.. تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة bein sports HD5.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم السبت والقنوات الناقلة

▪︎إنبي ضد الجونة.. تقام المباراة في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة أون سبورت1.

▪︎مودرن سبورت ضد غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المواجهة على قناة أون سبورت 1.