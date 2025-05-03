نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد كاوساكي في نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره فريق كاواساكي فرونتالي الياباني اليوم السبت الموافق 3 مايو الحالي في لقاء حاسم وناري بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات نهائي دوري أبطال آسيا.
تشكيل الأهلي المتوقع ضد كاواساكي
حراسة المرمى: ادوارد ميندي
خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير ايبانيز، بالعبيد.
خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض محرز.
خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، جالينو، ايفان توني.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكاواساكي فرونتالي
تردد قناة bein afc
القمر: نايل سات
التردد: 12245
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.