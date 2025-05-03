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أحمد جودة - القاهرة -

يحوم الشك حول مشاركة الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس في صفوف فريقه إنتر الإيطالي خلال مواجهة برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل بعد إصابته بتمدد عضلي.

دوري أبطال أوروبا: الشك يحوم حول مشاركة الأرجنتيني مارتينيز ضد برشلونة في إياب نصف النهائي

وتعرض مارتينيس للاصابة آواخر الشوط الأول من مباراة الذهاب الأربعاء ليتم استبداله في مطلع الشوط الثاني.

وكشف نادي إنتر عن اصابة مارتينيس بتمد عضلي الجمعة من دون أن يحدد فترة غياب الأرجنتيني الدولي عن الملاعب.

وأشارت تقارير في الصحف الإيطالية إلى أن مارتينيس سيغيب لمدة أسبوع عن الملاعب ما يعني غيابه عن مباراة فريقه ضد فيرونا في الدوري الإيطالي السبت وزيارة برشلونة الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال.

ومارتينيس هو أفضل هداف في صفوف إنتر هذا الموسم بتسجيله 21 هدفا في مختلف المسابقات بينها 8 في دوري الأبطال.