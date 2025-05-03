نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز لهجوم برشلونة تحت قيادة فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدّم ​برشلونة​ موسمًا مميّزًا غاب عنهُ طيلة سنوات سابقة، فبعد الفوّز بكأس ملك إسبانيا، يسعى برشلونة للاقتراب أيضًا من حسم الليجا وكذلك الفوّز على ​انتر ميلانو​ للعبور إلى نهائي ​دوري ابطال اوروبا​. ويعود فضل الموّسم الناجح بالأخص لكتيبة ​هانز فليك​ الهجوميّة الناريّة.

رقم مميز لهجوم برشلونة تحت قيادة فليك

يملك خط هجوم فريق برشلونة الآن 158 هدفًا في 54 مباراة لعبها الفريق في مختلف البطولات مُحتلاًّ المركز الخامس في ترتيب الخطوط الهجومية الأقوى الّتي عرفها تاريخ النادي.

ليفاندوفسكي وزملائه بحاجة إلى تسجيل 32 هدفًا في المباريات المتبقية لمعادلة رقم خط هجوم الموسم 2011-2012 عندما سجل 190 هدفًا وهو أفضل رفم في موسم واحد.