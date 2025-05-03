موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الألمانية لمتابعة مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج وذلك ضمن منافسات الدوري الألماني في الموسم الحالي.



موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج في الدوري الألماني



من المقرر أن تقام مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج يوم السبت 3 مايو 2025 على ملعب سيجنال ايدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة



وستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الألماني بنقل المباراة.



فاز بوروسيا دورتموند على هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما خسر فولفسبورج من هولشتاين كيل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في نفس الجولة.



يحتل فولفسبورج المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة في جدول الدوري الألماني في الموسم الحالي بينما يحتل بوروسيا دورتموند المركز السادس برصيد 48 نقطة.



موقف بوروسيا دورتموند وفولفسبورج في الدوري الألماني



احتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 63 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.



في حين احتل فولفسبورج المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 37 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 10 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 17 مباراة.

