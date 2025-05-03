موعد مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



خسر إنتر ميلان من روما بهدف نظيف في الجولة الماضية من الكالتشيو كما خسر هيلاس فيرونا من كالياري بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 71 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل هيلاس فيرونا المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.



موقف إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في جدول الدوري الإيطالي



احتل إنتر ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 94 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مبارتين.



في حين احتل هيلاس فيرونا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 38 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 18 مباراة.



موعد مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي



من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا يوم السبت 3 مايو 2025 على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وتنقل أحداث مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، حيث تقوم قناةAD SPORTS PREMIUM 1 ببث أحداث المباراة.

