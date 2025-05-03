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أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير الأهلي السعودي، المباراة التاريخية للفريق على ملعب "الإنماء" في جدة غدًا السبت، والتي تجمعه بكاواساكي فرونتال الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

تفوق كاسح للأهلي على كاواساكي في القيمة السوقية

وينشد الأهلي كتابة التاريخ والظفر بأول لقب آسيوي والذي سيكون له مذاق خاص في أول نسخة من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامها الجديد.

ويستعد الأهلي للنهائي الآسيوي بكتيبة مدججة بالنجوم الذين قدموا مستويات كبيرة طوال مشوار الفريق الذي شهد سجلًا خاليًا من الهزائم، وهو ما يأمل الفريق في استمراره من أجل اللقب الذي لم يتبق على حصده سوى خطوة واحدة.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات كرة القدم والقيم التسويقية للأندية واللاعبين، فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي تبلغ 170 مليون يورو.

ويحل النادي الأهلي ثالثًا في قائمة الأندية السعودية من حيث القيمة السوقية بعد الهلال "180 مليون يورو"، والنصر "176 مليون يورو".

ويأتي الإنجليزي إيفان توني كأعلى لاعبي الأهلي من حيث القيمة السوقية بـ28 مليون يورو، يليه البرازيلي جالينيو بقيمة سوقية تبلغ 27 مليون يورو، ثم الإسباني جابري فيجا بـ23 مليون يورو.

في المقابل فإن القيمة السوقية لنادي كاواساكي فرونتال تبلغ 15.2 مليون يورو ويأتي تاسعًا في قائمة الأندية اليابانية من حيث القيمة السوقية.

ويأتي البرازيلي إيريسون كأعلى لاعبي الفريق الياباني من حيث القيمة السوقية بـ 2.2 مليون يورو، يليه قائد الفريق ياسوتو واكي زاكا بقيمة سوقية تبلغ 1.4 مليون يوررو.